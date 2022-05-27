غوتيريش يؤكد ضرورة رسم مسار توافقي يفضي لانتخابات في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على ضرورة رسم مسار توافقي يفضي لانتخابات في ليبيا .

وقال غوتيريش إن رسم مسار واضح وتوافقي يفضي لإجراء انتخابات في ليبيا أصبح ضرورة سياسية أكثر من أي وقت مضى. مشددا على ضرورة الامتناع عن أي إجراءات انفرادية يمكن أن تعمق الانقسامات القائمة. وتهدد التقدم الذي تحقق باتجاه الاستقرار والوحدة خلال العامين الماضيين.

ودعا في تقريره حول عمل البعثة ضمن جلسة مجلس الأمن، مجلسي النواب والدولة الإخواني إلى ضرورة التحلي بروح التعاون. التي ظهرت بينهما والعمل على الاتفاق سريعا على مسار الانتخابات الوطنية. مشددا على ضرورة تجنب الاستقطاب السياسي الذي لن يؤدي إلا لتأخير الانتخابات وتعمق الفجوة بين الطبقة السياسية والشعب.

كما دعا إلى تشجع المؤسسات والجهات الفاعلة السياسية الليبية على المشاركة في السعي لإجراء انتخابات. والالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن على أساس إطار دستوري وقانوني متفق عليه.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أهمية الدعم المقدم من الشركاء الإقليميين والدوليين. في “تعزيز بيئة تفضي إلى المضي قدما بعملية سياسية يقودها الليبيون”.