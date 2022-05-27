بليحق: اجتماع رئاسة البرلمان مع المؤسسات المالية والرقابية سيدرس مشروع قانون الميزانية 2022

ليبيا – صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق بأن الاجتماع الذي دعا إليه رئيس البرلمان عقيلة صالح يوم الثلاثاء المُقبل بمقر ديوان المجلس في مدينة سرت سيتم خلاله تدارس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 المُقدم من الحكومة قبيل البت فيه من مجلس النواب الفترة القريبة المُقبلة، وهو اجتماع وليس انعقاد جلسة للمجلس.

بليحق قال بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب: إن الاجتماع سيتم بحضور رئاسة مجلس النواب ولجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس ورئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والمالية وعدد من المؤسسات ذات العلاقة (مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المُحاسبة، ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة مكافحة الفساد).

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