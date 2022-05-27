النعمي: حوارات البرلمان ومجلس الدولة “عبث”.. ومخرج الدبيبة في الانتخابات

قال عبد الحميد النعمي، المرشح الرئاسي، إن أمام عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة خيارا واحدا إذا أراد الخروج بهدوء من المشهد، وذلك عبر تحديد موعد الانتخابات البرلمانية وفق قانون الانتخابات الذي أصدره البرلمان، بدون تعديل وبدون تحفظات.

أضاف النعمي في فيسبوك: “سواء صدر بطريقة دستورية أم لا ، توفر النصاب أم لا ، أعد في جلسة عادية أم في المربوعة ام في الشارع، مش موضوعنا. ومخاطبة المفوضية بالبدء في التنفيذ والعمل على تغيير إدارة المفوضية في حالة رفض عماد السائح رئيسها القيام بواجبه”.

واختتم: “أما الحديث عن لجنة اعادة الشرعية التي شكلها الدبيبة والتي تريد ان تفتح حوار سياسي مجتمع من النقطة التي بدأ منها طارق متري وغسان سلامة. هذا استخفاف بعقول الليبيين، وحوارات البرلمان ومجلس الدولة في مصر والاستفتاء على الدستور والقاعدة الدستورية وتدخل المجلس الرئاسي باصدار مراسيم، هذا كله عبث تسعى من خلاله الأجسام القائمة إلى التمديد لنفسها إلى ما لا نهاية”.