الردع يعلن القبض على معاون إرهابي من شورى بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن جهاز الردع تمكن عناصره من القبض على محمد الرحّالي الذي كان وراء الاعتداء على سيارات تابعة لمديرية أمن زليتن.

وأوضح الجهاز أن العمل جاري على ملاحقة المدعو (صدام الناظوري) شريكه في هذه الجريمة. مؤكدا أنه لن يتوانى عن ملاحقة المجرمين مهما طال هروبهم وسيتم تسخير كافة السُبل والإمكانيات والتعاون الأمني مع كافة الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة المنظمة .

وشهدت مدينة زليتن. في التاسع عشر من أبريل الماضي، مواجهات مسلحة بين الأجهزة الأمنية ومجموعة من المسلحين أسفرت عن أضرار بالغة في سيارات الشرطة.

تفاصيل ماحدث

وكشفت مديرية أمن زليتن. تفاصيل تلك الحادثة من رماية على أعضاء المديرية من قبل خارجين عن القانون.

وأضافت. بعد ورود بلاغ لمركز شرطة الغويلات عن وجود مجموعة مسلحة تقوم بسرقة رافعة (فورك) ومبلغ مالي وهواتف محمولة من العمالة بمصنع للرخام داخل اختصاص المركز بالطريق الساحلي.

وأكدت أنه تم تكليف دوريات مطقمة من المركز. للخروج إلى موقع البلاغ وبالتعاون مع دوريات قسم شرطة النجدة. ومركز شرطة الجمعة. وقسم البحث الجنائي بالمديرية.

رماية مباشرة

وأوضحت أنه فور الوصول إلى المكان. قام عدد من الخارجين عن القانون بالرماية المباشرة بالأسلحة. الخفيفة والمتوسطة نوع (كلاشنكوف) وقاذف (آر بي جي) على أفراد الشرطة والدوريات.

وأفادت المديرية. أن الرماية كانت من داخل سيارتين مصفحتين نوع (تويوتا27). إحداها باللون الأسود والأخرى باللون الأبيض متمركزين داخل المصنع. مما أدى إلى إصابات بليغة جداً لعدد (4) مركبات تابعة إلى مديرية أمن زليتن’ ولاذو بالفرار.

ولفتت المديرية. إلى أن منزل أحد المواطنين تعرض إلى إصابات بليغة بجسم المبنى؛ جراء إطلاق مقذوف من سلاح (آر بي جي) وعدد من الأعيرة النارية من سلاح نوع (كلاشنكوف،وبي.كي.تي).

صدام الناظوري

وأشارت إلى أن المعلومات الأولية بعد البحث والتحري. تفيد بأن أحد سائقي المركبة التي قامت بالرماية شخص يحمل رتبة نقيب ويدعى صدام الناظوري.

وأوضحت مديرية أمن زليتن. أن الناظوري مقيم بزاوية المحجوب بمدينة مصراتة. وهو من مهجري مدينة بنغازي.

وأكدت أنه تم فتح محضر استدلال بالخصوص. وإخطار النيابة العامة وضبط سائق الساحبة بمكان الرماية وعلى متنها الرافعة (فورك) وإحالتهم إلى قسم البحث الجنائي.

يشار إلى أن صدام الناظوري إرهابي تابع لمجلس شورى بنغازي هارب إلى زاوية المحجوب بمصراتة و مطلوب للأمن الداخلي في بنغازي.

وتحصل الناظوري على رتبة نقيب في يونيو الماضي ضمن الدفعة التي خرجتها وزارة الدفاع بحكومة الوحدة من الكلية الجوية مصراتة حيث أثارت الكثير من الجدل بشأنها.