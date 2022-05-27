وزير خارجية المغرب: يجب إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية لعبور المرحلة الانتقالية في ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الجمعة، بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وذلك على هامش أعمال القمة الاستثانية الخامسة عشر لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية.

وبحث اللقاء آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، والمصالحة الوطنية الشاملة، وملف الانتخابات، إلى جانب استعراض عدد من القضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وأكد الوزير المغربي حرص بلاده على عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا، وعبور المرحلة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وشفافة، وفق إطار قانوني يتفق عليه الجميع وبمشاركة كل الليبيين.