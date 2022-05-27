دوجاريك: إعلان المبعوث الأممي لدى ليبيا بات وشيكا

قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إنه «لا يعتقد بأن إعلان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بات وشيكًا، على الرغم من أنني كنت مخطئًا في هذه التنبؤات من قبل».

جاء ذلك خلال إحاطة صحفية للناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قبل جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا أمس الخميس.

وتستمر الخلافات داخل أروقة المنظمة الدولية بين دول غربية وموسكو بشأن اسم المبعوث الجديد بعد أن غادر المبعوث السابق يان كوبيش منصبه في نوفمبر الماضي.

وخلال جلسة الخميس، طالبت مندوبة أيرلندا بسرعة تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشيرة إلى دعمها فرنسا حاملة القلم بشأن ليبيا. وقالت مندوبة أيرلندا، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي مساء الخميس، إن «البعثة الأممية تحظى بكامل دعمنا، ونأمل أن يعين الممثل الخاص في أسرع وقت».