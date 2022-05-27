مصدر: المعتصمون أمام ميناء الحريقة النفطي يقتحمون الميناء ويطلقون النار | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24- خاص

أكد مصدر مطلع من مدينة طبرق اليوم الحمعة أن المعتصمون أمام ميناء الحريقة النفطي اقتحموا الميناء فجرًا.

وأضاف المصدر لـ”أخبارليبيا24″ أن المعتصمين دخلوا منطقة الأرصفة وأطلقوا النار دون أي أضرار تذكر.

وكان محتجون في طبرق أعلنوا في 14 مايو من أمام مصفاة طبرق إغلاق ميناء الحريقة النفطي التابع لشركة الخليج العربي للنفط.

وقرأ المحتجون بيانا جاء فيه: “في هذه الأوقات العصيبة الذي تشهده بلادنا من مؤامرات وتدخلات خارجية زادت من معاناة هذا الشعب الذي يتطلع كل يوم لاستقرار الوطن ويتحسن وضع المواطن. عليه نعلن اليوم السبت الرابع عشر من شهر مايو ومن أمام مصفاة طبرق وميناء الحريقة النفطي. إغلاق هذا المرفق احتجاجا على سياسة كل الأجسام السياسية. التي تدعي الشرعية وهي منتهية الصلاحية والشرعية”.

كما جاء في البيان: “لا نتفاوض إلا مع جهة سنعتبرها هي الشرعية وهي التي تحقق تطلعات الشعب. وندعو كافة أبناء الوطن للوقوف أمام هذه المؤامرة التي تستهدف وطننا الغالي”.