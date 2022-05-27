منظمات المجتمع المدني بطبرق ينددون بما يتعرض له المسافر الليبي في منفذ السلوم

أصدر أهالي ومؤسسات المجتمع المدني بمدينة طبرق بياناً نددوا خلاله بسوء المعاملة التي يتعرض لها المسافرون الليبيون عبر المنفذ البري مع الشقيقة مصر.

وأكد الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني على أن المسافرين الليبيين يدفعون مبالغ مالية كبيرة للدخول إلى مصر تصل إلى أكثر من ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى الجلوس لساعات طويلة تصل إلى أربع وعشرين ساعة في انتظار إنهاء إجراءات الدخول بأماكن غير لائقة.

وأكدوا أيضا أن منظمات المجتمع المدني سوف تتخذ خطوة رسمية وذلك بتقديم شكوى إلى مجلس حقوق الإنسان على انتهاك حقوق الإنسان في المنفذ البري مع الشقيقة مصر، وذلك بحسب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.