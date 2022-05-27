ديكارلو تحث كافة الأطراف الليبية على تجنب الانخراط في أي استفزازات قد تؤدي إلى أعمال العنف المسلح

ليبيا – قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو إن العملية السياسية في ليبيا ما تزال على قيد الحياة، لكن نحتاج إلى مزيد من الدعم والوحدة الدولية لتحقيق السلام في ليبيا.

ديكارلو وفي احاطتها التي تقدمت بها حول الوضع في ليبيا، أمام مجلس الأمن أمس الخميس وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال” أكدت أهمية المحافظة على وقف إطلاق النار، داعية الأطراف الليبية للحفاظ على الهدوء ودعم المسار الدستوري والانتخابي لتلبية مطالب الشعب الليبي في الديمقراطية.

ونوهت إلى أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم الليبيين من خلال المساعي الحميدة والوساطة.

وأوضحت بأن التقدم المحرز في العملية السياسية يستحق الثناء، خاصة مع الاتفاق على اللقاء من جديد في القاهرة يوم الـ 11 يونيو للجولة الثالثة، للتوصل إلى اتفاق في الآراء حول المواد الدستورية لتحديد موعد الانتخابات في أقرب الآجال.

وحثت ديكارلو كافة الأطراف الليبية على تجنب الانخراط في أي استفزازات قد تؤدي إلى أعمال العنف المسلح، مؤكدة بأن الأمم المتحدة تساعد السلطات الليبية لتدشين منصة للمصالحة الوطنية.

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