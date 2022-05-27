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شراكة ليبية مصرية لتعزيز كفاءة عناصر النيابة العامة

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنهى 22 متدرباً ومتدربة من أعضاء هيئة النيابة في ليبيا نشاطاً تدريبياً في مصر، في إطار تنفيذ الترتيبات المتعلقة بتقاسم الخبرة وتعزيز التعاون بين النيابتين العامتين الليبية والمصرية، في مجال تعزيز قدرة وكفاءة العنصر البشري.

وشملت التدريبات المقتضيات التجريمية المشمولة بالصكوك الأممية والإقليمية لمكافحة الجريمة المنظمة وبرتوكولاتها، والإطار القانوني الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وقمع تمويله، ومفهوم حقوق الإنسان في سياق العدالة والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بها، وتحقيق الجرائم المشمولة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمفردات المرتبطة بها.

من جانبه شدد النائب العام المصري حمادة الصاوي على ضرورة الاستجابة لمقتضيات العمل المشترك بمستوياته كافة، وتقاسم الخبرة مع النيابة العامة الليبية في مجال التدريب لغرض خلق منظومة قضائية، قادرة على تحقيق عدالة ناجزة وفق المعايير الوطنية والدولية.

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قناة 218 الليبية

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