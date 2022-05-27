مجلس الأمن القومي التركي يُؤكد على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا

أنقرة 27 مايو 2022 (وال)- أكد مجلس الأمن القومي التركي على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الذي تحقق في ليبيا ووحدة أراضيها،وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى نزاعات جديدة في البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس أمس الخميس؛ عقب اجتماع عقده برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وفق ما أوردته وكالة أنباء الأناضول التركية.

وشدد المجلس في بيانه على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في جميع أنحاء ليبيا، على أساس التوافق الوطني بما يتماشى مع تطلعات الليبيين جميعًا. (وال)

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