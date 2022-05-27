اتحاد عمال النفط والغاز يؤكد الالتزام بقرار إغلاق الموانئ النفطية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد رئيس الاتحاد العام لعمال النفط والغاز سعد دينار ، التزام موانئ الهلال النفطي بقرار الإغلاق. نافيا بيع أي كميات من النفط.

وأشار دينار إلى أن هذا القرار سيظل ساريا لحين تسليم رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة السلطة للحكومة المرتقبة.

وأعرب دينار عن تمنيه استجابة الدبيبة لتسليم السلطة.

وتحدث دينار عن اجتماعهم مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي وصفه بـ”الإيجابي جدا”.موضحا أنه بحث جملة من النقاط المهمة، من بينها ضرورة تفعيل قرار زيادة العاملين بقطاع النفط منذ صدوره في 2014. لأن حكومة الدبيبة طلبت تفعيله من يناير 2022، وهو ما سيحرم المتوفين والمتقاعدين منها، وفق قوله.

وأضاف أن الاجتماع تناول أيضا قضية الأموال المختلسة من حساب النقابة العامة السابقة في مصرف الجمهورية بطرابلس. وأعدّ ديوان المحاسبة تقريرا بشأنها، وجرى إحالة رسالة للنائب العام. مشيرا إلى أنه قد طالب خلال الاجتماع بإبعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن التجاذبات السياسية.

ونوه إلى أنهم قد عبروا لعقيلة صالح عن استياء عمال النفط من قرارات حكومة الدبيبة التي أدخلت القطاع في مرحلة الديون وشح في الميزانيات. بالإضافة إلى بحث مسألة المرأة العاملة في القطاع، وضرورة مراعاة التزاماتها الأسرية في ساعات الدوام.

وكشف رئيس الاتحاد العام لعمال النفط والغاز، عن انعقاد اجتماع آخر مع رئيس مجلس النواب لمتابعة ما نوقش خلال هذا الاجتماع الأول.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت منتصف شهر أبريل الماضي، حالة القوة القاهرة على بعض الموانئ والحقول النفطية. بعد قيام مجموعة من المحتجين من المناطق القريبة من المواقع النفطية، بإغلاقها.