الحويج: أبرمنا مذكرات تفاهم مع غرف التجارة التونسية لتسهيل حركة رجال الأعمال

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة منتهية الولاية محمد الحويج بنظيرته التونسية فضيلة بن حمزة.

وزارة الاقتصاد والتجارة في الحكومة منتهية الولاية، وفي بيان لها، أوضحت إن “اللقاء جرى أمس الخميس في تونس لبحث أوجه التعاون ومتابعة ومراجعة ما تمّ اتخاذه من إجراءات تنفيذية لتفعيل اتفاقيات التبادل التجاري وإنشاء منطقة حرة مشتركة بين البلدين وتنشيط تجارة العبور نحو السوق الأفريقية”.

واستعرض اللقاء “آلية تنظيم وضبط حركة السلع بين البلدين”.

كما تطرّق الحويج “للعراقيل التي تواجه رجال الأعمال الليبيين وسُبل تذليلها”، مؤكداً أنه “تم إبرام عدة مذكرات تفاهم خلال شهر مايو بين غرف التجارة بالبلدين، وذلك لرفع مستوى الصادرات وتسهيل حركة رجال الأعمال والإجراءات المالية”.

وأشار لزيارة رجال الأعمال من دولة تونس إلى ليبيا في إطار التعريف بالأنشطة الاقتصادية والصناعية القائمة حيث اطّلع الوفد التونسي خلال الزيارة على الفرص الواعدة بقطاعات الصناعة والتجارة بهدف التشبيك بين القطاع الخاص بالبلدين.

كما زار الحويج، بحسب مكتبه الإعلامي، رفقة نائب رئيس الحكومة منتهية الولاية رمضان أبوجناح بزيارة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة في “إطار تعزيز دور الغرف التجارية ووضع خطة عمل مشتركة تساهم في تنفيذ الإتفاقيات و مذكرات التفاهم بين البلدين وإقامة مشاريع استثمارية للأنشطة الزراعية والطاقات المتجددة وتطرق الحضور إلى العديد من المواضيع المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين واستمع السيد الوزير للمشاكل والصعوبات التي تواجه رجال الأعمال والمقترحات التي من شأنها حلحلة المشاكل وتذليل الصعوبات كما وجه أصحاب الأعمال إلى تنظيم فعاليات ومعارض مشتركة بهدف تنشيط تجارة العبور نحو السوق الأفريقية بما يخدم صالح البلدين”، بحسب المكتب الإعلامي للحويج.