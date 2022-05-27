ضبط وافد أحرق منزل مواطن في بنغازي

ضبط أفراد مركز شرطة العروبة وافدًا يحمل الجنسية المصرية، أحرق منزلًا تقطنه عمالة وافدة في بنغازي.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن ببلاغ ضد الوافد بحرقه المنزل الذي يملكه، واستأجره عدد من العاملين الوافدين، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وقال المواطن، في بلاغه، إن المستأجرين أبلغوه بتعدي الوافد عليهم، ثم سكب البنزين في المنزل وأشعل النيران بأربع غرف.

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وكُلف أعضاء التحريات في القسم بالبحث والتحري في الواقعة، وجرى تحديد المتهم وضبطه.

وبالانتقال معه إلى المركز، اعترف المتهم بما نسب إليه، ثم أُحيل إلى النيابة العامة.