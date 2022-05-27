دغيم: تصريحات السايح بشأن استعدادهم لإجراء الانتخابات مثيرة للسخرية

العنوان – طبرق

اعتبر عضو مجلس النواب زياد دغيم تصريحات رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح بشأن استعدادهم لإجراء الانتخابات، بأنها مثيرة للسخرية.

وأكد دغيم في تصريحات صحفية أن تصريحات السايح استهزاء بذاكرة وعقل الشعب الليبي، لافتًا إلى أنه منتحل لصفة رئيس المفوضية وفق حكم القضاء بمصراتة.

وأضاف عضو النواب أن القضاء في مصراتة أبطل تعيين السايح هو ومجلس المفوضية “الناقص” وأوجب إعادة تشكيله.

ورأى دغيم استحالة إجراء انتخابات في وجود السايح الذي أفشل 5 فرص بالخصوص منذ عام 2014 وقرار انتخاب الرئيس وختامها لغز القوة القاهرة.

وكان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، أكد جاهزية المفوضية لتنفيذ أي عملية انتخابية تتفق عليها الأطراف السياسية.

وشدد السايح في كلمة له بمناسبة ذكرى تأسيس وحدة دعم المرأة، على أن دور المفوضية يأتي بعد استلام التشريعات والقوانين الانتخابية وليس قبله، قائلا: “إن المفوضية يحكمها قانون إنشائها وتعمل في إطار المبادئ والممارسات الدولية الناظمة لتنفيذ العمليات الانتخابية”.

وأشار السايح إلى أن المفوضية تراقب باهتمام بالغ التطورات السياسية التي تدور حول إجراء الانتخابات في القريب العاجل، تفضي إلى انتقال سلمي بعد اتفاق الجميع على رفض خيار الحرب وأن الفيصل هو الاحتكام إلى الشعب.

وأكد رئيس المفوضية عكوفهم على تطوير الإجراءات والأساليب لإجراء الانتخابات المقبلة، لافتا إلى أن نجاح العملية متوقف على مدى توفر الإرادة لدى الأطراف السياسية المتنازعة.

وأكد السايح أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع ابتداء بالسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وانتهاء بالناخبين.