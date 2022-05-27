لجنة تمكين الأسر المنتجة تطرح تصوراً تنفيذياً للمشروع

ناقشت اللجنة الاستشارية للتمكين الاقتصادي للأسر المنتجة، التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وضع تصور للمشروع من الناحية التنظيمية والتشريعية والتنفيذية.

وتركز الاجتماع الثاني للجنة حول تحديد الفئات المنضوية تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية، وتحديد الأسر التي تنطبق عليها شروط الانخراط في المشروع، وضرورة أن يتم التركيز على أسر ذوي الدخل المحدود والأشخاص ذوي الإعاقة.

يأتي هذا استكمالاً لاتفاق وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الشؤون الاجتماعية، يقضي تكليف الأخيرة بحصر الأسر المعوزة والمحتاجة من خلال قاعدة البيانات المتوفرة، لدراسة آلية عمل الشركات العامة والخاصة والمؤسسات الاقتصادية في تنفيذ المسؤولية الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

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