خارجية الحكومة المكلفة لـ مسؤولة أممية: نتحدى أي شخص أو كيان يدعي دخول باشاآغا إلى طرابلس بطريقة مسلحة

ليبيا – نفت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من البرلمان ما ورد في جلسة مجلس الأمن المتعلقة بليبيا حول دخول رئيسها فتحي باشاآغا إلى العاصمة طرابلس بقوات مسلحة.

الوزراة وفي بيان لها تلقت المرصد نسخة منه قالت إنها تابعت إحاطة مساعد الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلوا حول الوضع في ليبيا، والتي ذكرت فيه أن باشاآغا قد دخل إلى طرابلس مصحوبًا بقواته المسلحة في الـ 17 من مايو، الأمر الذي أدى إلى اندلاع اشتباكات في المدينة.

وأكدت الوزارة أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن دخول رئيس الحكومة كان بطريقة سلمية وعبر مركبة مدنية، وتحدت أي شخص أو كيان يدعي دخوله بطريقة مسلحة، وتتحمل مسؤولية ذلك.

وطالبت الوزارة البعثة الأممية بضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات دون زيادة أو نقصان، مشيرة إلى أن موقفها من الحكومة أو حبها وكرهها لها، لا يمنعها من سرد الحقيقة كما هي.

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