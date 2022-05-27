اللواء (444 قتال): اقتحام 12 وكراً للعصابات في”نسمة” | أخبار ليبيا 24

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اقتحمت مفارزُ “اللّواء 444 قِتال” فجرَ اليوم الجمعة 12 وكراً للعصابات المسلّحة تتخذها العصابات للخطف وتهريب الوقود والاتجار بالاسلحة في “نسمة”.

وقامت مفارز اللواء بالقبض على “8” من العصابات الخارجة عن القانون وتحرير “11” من المخطوفين الأجانب.

وأكد “اللّواء 444 قِتال” أن المخطوفين كانواْ يتعرّضون للتّعذيب وتُطالب العصابة من أهاليهم دفع فدية ماليّة مقابل إطلاق سراحهم.

وصادرت المفارزُ القتاليّة للجيش عدد “6” شاحنات وقود وكميّات كبيرة من الأسلحة والذخائر والآليات العسكريّة.