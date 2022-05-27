الشركسي: الدبيبة أحدث فوضى عارمة وجهّز نفسه ليكون طرفاً في الصراع

اتهم عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، بإحداث الفوضى العارمة، محذرا من السماح له بالعبث بكل مُقدرات الدولة، مؤكدا أن ذلك أمر غاية في الخطورة.

الشركسي، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال: ”الدبيبة كان يعلم مُسبقاً أنّ افشال الانتخابات سيُحدث فوضى عارمة، فعمل على إفشالها وجهّز نفسه لذلك ليكون طرفاً في الصراع ضمن هذه الفوضى، ويتحصل بذلك على جزء من الكعكة في أي اتفاق (صفقة) قادم”.

وأضاف: ”اليوم نتيجة للتضييق المالي نراه يناور عبر استخدام (محمد عيّاد) رئيس القاضبة للاتصالات بعد أن وقع شريكه (الصديق الكبير) في شَرَك الرقابة الدولية، ونراه يستخدم شركتي ليبيانا والمدار وأرباحهما ليُسيطر على العاصمة عبر ضخ الأموال للقوى المسلحة الموالية له نتيجة فقط لتوفر المال عنده”.

وتابع: ”الدبيبة سينسحب عنه الجميع بمجرد نفاذ خزائنه، لذلك يسعى بكل قوته أن لا تنفد خزائنه، ومن جانب آخر يسعى للسيطرة على سلاح مهم جدا الطيران المُسير لتكون له الغلبة في أي حرب قادمة”.

وشدد على أن “السماح لهذا الرجل بالعبث بكل مُقدرات الدولة هو أمر غاية في الخطورة، وليراجع الناس وعوده الزائفة من: “قروض الشباب الوهمية، لقروض الزواح التي أصابها التزوير والاختلاس، للكهرباء التي أعطى عدة مواعيد لحلّها ولم يحصل شيء، للسلام الذي سيكون بعد حكومته!، وللوحدة التي سيحققها!، كل هذه الوعود الزائفة الكاذبة كانت لتسكين الشعب حتى يتحقق مراده ويكون طرفاً في الصراع، ويتحصل مع حاشيته على جزء من الكعكعة!، وقد تحقق له ذلك”.

وكان الدبيبة، شكل ما يسمى “جهاز الطيران الإلكتروني”، يتولى تنظيم والإشراف على جميع العمليات التي يجرى من خلالها استخدام أنظمة الطائرات بدون طيار.

ونص القرار الذي حمل رقم 452، على أن يكون للجهاز الجديد الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقره الرئيسي بمدينة طرابلس، ويتبع مجلس الوزراء.

كما نص القرار في مادته الثانية على أن يتولى الجهاز التنظيم والإشراف على جميع العمليات التي يجرى من خلالها استخدام أنظمة الطائرات بدون طيار في مجالات الدفاع والأمن والتصوير الفوتوغرافي، والمسح والمراقبة والدوريات والبحث والإنقاذ، والدعاية الجوية وغيرها من المجالات.

فيما نص القرار في مادته الرابعة على أن تؤول جميع الأصول الثابتة والمنقولة ذات العلاقة بالطيران الإلكتروني بما في ذلك الطائرات، للجهاز، كما تنقل جميع الكوادر الفنية والإدارية ذات العلاقة من وزارتي الداخلية والدفاع للعمل بالجهاز.

وفي قرار مستقل حمل رقم 455، قرر الدبيبة تعيين على مخلوف إبراهيم، مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني.