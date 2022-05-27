الحويج وأبوجناح يزوران تونس لتعزيز دور الغرف التجارية

زار نائب رئيس حكومة الوحدة رمضان أبوجناح ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في إطار تعزيز دور الغرف التجارية، ووضع خطة عمل مشتركة تساهم في تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، وإقامة مشاريع استثمارية للأنشطة الزراعية والطاقات المتجددة.

ووفقاً للمنصة الإعلامية لوزارة الاقتصاد فقد تطرق المسؤولان مع الجانب التونسي، إلى أبرز المسائل المتعلقة بالتعاون التجاري والاقتصادي عموماً بين البلدين، فيما اطلع الحويج على المشاكل والصعوبات التي تواجه رجال الأعمال، واستمع للمقترحات التي من شأنها حل المشاكل وتذليل الصعوبات، موجهاً أصحاب الأعمال إلى تنظيم فعاليات ومعارض مشتركة بهدف تنشيط تجارة العبور نحو السوق الأفريقية بما يخدم صالح البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أن غرف التجارة والصناعة والغرف الاقتصادية الأخرى تشهد في الآونة الأخيرة نشاطاً مكثفاً بين البلدين، حيث تعد تونس من أكثر الدول المجاورة في التبادل التجاري وتدفق البضائع والسلع والمنافع، رغم ما شاب النشاط مؤخراً من ملابسات في ظل عدم الاستقرار الأمني والانقسام السياسي الذي مرت به ليبيا ولاتزال.

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