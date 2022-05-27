الغزالي: نطالب برفع المعاناة على الليبيين في منفذ السلوم والمعاملة بالمثل للمصريين | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24- خاص

طالب رئيس مباحث الجوازات في طبرق عقيد علي عبدالهادي الغزالي. برفع المعاناة على المواطنين على منفذ السلوم والمعاملة بالمثل للمصريين.

وأضاف الغزالي لـ”أخبارليبيا24″ تقدمنا بمذكرة عاجلة إلى الإدارة العامة لمباحث الجوازات حول معاناة المواطنين الليبيين في الحدود المصرية.

وأكد رئيس المباحث. أن هذا اختصاص أصيل لمباحث الجوازات وهي أبرز وسيلة لتنظيم شؤون الأجانب وحماية مصالح المواطنين. وتستند على مبدأ المعاملة بالمثل ويقوم على فكرة أساس المساواة القانونية بين أشخاص في القانون الدولي.

وقال الغزالي :”المبدأ العام المعاملة بالمثل من حقنا تطبيقه. لدينا اتفاقيات سابقة بين الدولتين ولم تنفذ. على الجانب المصري تنفيذها أو سيتم إلغائها”.

وذكر رئيس المباحث :”في ليبيا يوجد أكثر مليونين ونصف مصري. أغلبهم غير مهنيين وسوف نعاملهم بالمثل أثناء دخولهم وخروجهم. سنقوم بفرض رسوم عليهم كما تفرض على الليبيين”.

وتابع الغزالي :”ندعم موقف عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية بضرورة تدخل المسؤولين الليبيين. ومخاطبة الجانب المصري لإلغاء الرسوم المفروض على كل مسافر ليبي. والتي تتعدى ألف جنيه مصري يدفعها الرضيع والمسن والمريض”.

يشار إلى أن هنالك اتفاقية سابقة مابين الجانب الليبي ومحافظ مطروح. اللواء علاء أبوزيد في ابريل 2015. بحضور عمداء بلديات طبرق وأمساعد وبئر الأشهب ولم تذكر فيها أي رسوم على المسافر الليبي عبر منفذ السلوم البري.