الكيلاني تؤكد ضرورة إعادة افتتاح المعاهد العليا للخدمة الاجتماعية

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة وفاء الكيلاني خلال لقائها مع أعضاء الرابطة المهنية للاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين، على ضرورة إعادة افتتاح المعاهد العليا للخدمة الاجتماعية.

ونوهت الكيلاني خلال الاجتماع -الذي عقدته مع الأعضاء بديوان الوزارة في طرابلس- إلى التعاون المستمر بين الوزارة والرابطة في تطوير برامج العمل الاجتماعي.

كما شهد الاجتماع مناقشة الإجراءات المتخذة من قبل الرابطة المهنية، بشأن تنظيم المؤتمر الدولي للخدمة الاجتماعية المزمع انعقاده خلال الفترة القريبة المقبلة والذي سترعاه وزارة الشؤون الاجتماعية.

وتجدر الإشارة إلى أن معاهد الخدمة الاجتماعية كانت منتشرة في مدن عدة، ومقررة منذ عقود ضمن مراحل التعليم، إلا أنها أقفلت بحجة الاكتفاء من مخرجات هذه المعاهد، فيما تشهد الساحة التعليمية في ليبيا اليوم الحاجة الماسة لخبراء هذا المجال لاسيما في هذه الظروف الراهنة وما مرت به البلاد في العقد الأخير.

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