محتجون في طبرق: نطالب بالتحقيق في الانتهاكات على الحدود المصرية | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب عدد من أهالي مدينة طبرق الجمعة. المنظمات الدولية لحقوق الإنسان التحقيق في الانتهاكات التي تمارس ضد المواطنين الليبيين على الحدود المصرية.

وأكد المواطنين أن المسافرين الليبيين يتعرضون لممارسات غير لائقة من قبل الجمارك والجوازات من سوء معاملة وفرض رسوم.

وطالب المواطنين في بيانهم بضرورة احترام المواطن الليبي من إجراءات معقدة تصل إلى أكثر من عشر ساعات من الانتظار في أماكن غير نظيفة وغير صحية.

وأشاروا إلى الرسوم التي يدفعها المواطن الليبي من جميع الأعمار عند الدخول وعند الخروج لتصل إلى أكثر من 1700 جنيه مصري.

ودعا المواطنين بضرورة تدخل وزيرة الخارجية الليبية لاتخاذ الإجراء اللازم للحفاظ على كرامة المواطن الليبي.

وأكدوا بأن المجتمع المدني لن يتوقف وسوف يقدم شكوى رسمية إلى مجلس حقوق الإنسان في الانتهاكات على الحدود المصرية تجاه المواطنين الليبيين.

ولمحوا إلى أن التمادي في سوء المعاملة قد يفضي إلى الدفاع عن النفس. مطالبين كل الجهات بتطبيق القوانين الدولية لحقوق الإنسان لحماية أرواحنا وسيادتنا.