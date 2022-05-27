اللواء 444 قتال يعلن عن عملية أمنية واسعة في مدينة نسمة

أعلن اللواء 444 قتال شن عملية أمنية واسعة في مدينة نسمة، استهدفت عصابات الهجرة غير القانونية ومهربي الوقود والأسلحة شملت نحو 12 موقعاً في المدينة.

وأفاد اللواء في منشور أن العملية أسفرت عن تحرير 11 من المخطوفين الأجانب، الذين كانواْ يتعرّضون للتّعذيب، وتُطالب العصابة من أهاليهم دفع فدية ماليّة مقابل إطلاق سراحهم، بالإضافة للقبض على 8 من المشتبه بهم.

وأضاف اللواء عن تمكن عناصره من مصادرة 6 شاحنات، تستخدم لتهريب الوقود وكميّات كبيرة من الأسلحة والذخائر والآليات العسكريّة.

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