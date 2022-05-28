مطار بنينا يطالب صاحبة جواز السفر الذي كتب عليه رقم الهاتف التقدم بشكوى | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

طالب مدير الشؤون الإدارية والمالية في مطار بنينا الدولي أسامة الفرجاني. صاحبة جواز السفر الذي كتب عليه رقم أحد العاملين بالمطار بتقديم شكوى رسمية عبر الإجراءات المتبعة من قبلهم.

واعتبر الفرجاني أن هذا التصرف (إن صح) فإنه لا يمثل إلا صاحبه ويتحمل كامل المسؤولية عنه بشكل شخصي.

وشدد مدير الشون الإدارية على صاحب (صاحبة) الجواز التقدم بشكوى رسمية مذكور فيها التاريخ والوقت ليتسنى مراجعة كاميرات المراقبة ومعرفة الفاعل لينال العقوبة القانونية اللازمة.

وقال الفرجاني :”لا داعي لهذه الزوبعة التي ربما يكون هدفها تشويه مطار بنينا. خاصة وهو يشهد فترات انتعاشة كبيرة وتطوير لمرافقه”.

يشار إلى أن عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة جواز سفر قبل إنه لفتاة ليبية قام أحد العاملين في المطار بكتابة رقم هاتفه بقلم حبر. الأمر الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.