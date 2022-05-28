المنفي لـ«رئيس تشاد»: لابد من التعاون الأمني في مراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الجمعة، رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي، على هامش أعمال القمة الاستثانية الخامسة عشر لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية.

وتناول اللقاء، العلاقات الليبية التشادية، وسُبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين الجارين.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي، على ضرورة تنسيق المزيد من الجهود للتعاون الأمني، ومراقبة الحدود المشتركة، ومكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة.

فيما جدد الرئيس التشادي، دعمه لرئيس المجلس الرئاسي، وأثنى على خطواته التي قام بها من أجل استقرار الجنوب الليبي والذي ينعكس إيجاباً على أمن الحدود التشادية.