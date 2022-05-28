المنفي يبحث مع وزير الخارجية التونسي آخر التطورات السياسية في ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس الجمعة بوزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، على هامش مشاركته في القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي يومي 27 و28 ماي 2022، بمالابو، غينيا الاستوائية، لبحث آخر التطورات السياسية في البلدين. وأعرب المنفي بحسب البيان “عن امتنانه للموقف التونسي المتزن والداعم للتوافق الليبي، معربا عن أمله في مواصلة سعيّد وكل دول الجوار والمجتمع الدولي مساندة ليبيا في مسارها والعمل على تسهيل كل ما من شأنه أن يفضي إلى حل ليبي- ليبي متفق عليه بين مختلف الأطراف ويستجيب إلى تطلعات الشعب الليبي التواق للأمن والاستقرار والسلام”.

من جهته عبر الوزير التونسي عن دعم بلاده “لحل ليبي يرتكز على الحوار و التوافق لتتمكن ليبيا من استعادة عافيتها والمساهمة بدورها في الاندماج الإقتصادي مع دول الجوار ولعب دور في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة شمال إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط.”، بحسب ما ذكرت الخارجية التونسية في بلاغ لها.

وقد أعرب الوزير عن استعداد تونس، “للوقوف مع ليبيا ومساعدتها ومساندتها في كل الاستحقاقات والمحافل الدولية حتى تستعيد مكانتها كدولة فاعلة تقوم بدورها الكامل مع بقية دول المنطقة، ليس فقط في إحلال الأمن والسلم، وإنما كذلك في تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة تعود بالنفع على مختلف دولنا وشعوبنا”.

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