طقس مُلتهب في ليبيا ودرجات الحرارة في الشرق والجنوب تتجاوز الأربعين

أخبار ليبيا 24

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن من المتوقع تزايد ارتفاع درجات الحرارة على شرق ليبيا، اليوم السبت، حتى بالمناطق الجبلية منها، لتنخفض تدريجيا يوم الأحد القادم.

وتوقع المركز، اتساع رقعة الكتلة الهوائية المعتدلة لتشمل باقي المناطق الغربية والوسطي خلال الساعات القادمة.

وشهدت درجات الحرارة تراجعا على مناطق الشمال الغربي خاصة مناطق أقصى الساحل، بينما بقيت مرتفعة على باقي المناطق.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة القصوى تكون معتدلة على أغلب مناطق الشمال الغربي. حيث تتراوح ما بين (25–30) مئوية. وأضاف أن الحرارة ستكون مرتفعة على معظم المناطق الشرقية والجنوبية ما بين (37 – 44) مئوية.

ولفت إلى أن من المتوقع أن تنخفض على مناطق الشمال الشرقي يوم الأحد بينما ترتفع على المناطق الغربية بداية من يوم الإثنين.