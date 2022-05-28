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مديرية أمن بنغازي: ضبط وافد أحرق منزل مواطن

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ضبط أفراد مركز شرطة العروبة وافدًا يحمل الجنسية المصرية، أحرق منزلًا تقطنه عمالة وافدة في بنغازي.

وبحسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الجمعة ، تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن ببلاغ ضد الوافد بحرقه المنزل الذي يملكه، واستأجره عدد من العاملين الوافدين،.

وقال المواطن، في بلاغه، إن المستأجرين أبلغوه بتعدي الوافد عليهم، ثم سكب البنزين في المنزل وأشعل النيران بأربع غرف.

وقد كُلف أعضاء التحريات في القسم بالبحث والتحري في الواقعة، وجرى تحديد المتهم وضبطه.

وبالانتقال معه إلى المركز، اعترف المتهم بما نسب إليه، ثم أُحيل إلى النيابة العامة

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مديرية أمن بنغازي

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صحيفة الساعة 24

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