الكيلاني: ضرورة إعادة افتتاح المعاهد العليا للخدمة الاجتماعية

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ” وفاء الكيلاني ” خلال لقائها مع أعضاء الرابطة المهنية للاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين، على ضرورة إعادة افتتاح المعاهد العليا للخدمة الاجتماعية.

كما نوهت الكيلاني خلال الاجتماع الذي تم عقده مع الأعضاء بديوان الوزارة في طرابلس إلى التعاون المستمر بين الوزارة والرابطة في تطوير برامج العمل الاجتماعي.

وشهد الاجتماع مناقشة الإجراءات المتخذة من قبل الرابطة المهنية، بشأن تنظيم المؤتمر الدولي للخدمة الاجتماعية المزمع انعقاده خلال الفترة القريبة المقبلة والذي سترعاه وزارة الشؤون الاجتماعية.

وتجدر الإشارة الى أن معاهد الخدمة الاجتماعية كانت منتشرة في مدن عدة، ومقررة منذ عقود ضمن مراحل التعليم، إلا أنها أقفلت بحجة الاكتفاء من مخرجات هذه المعاهد، فيما تشهد الساحة التعليمية في ليبيا اليوم الحاجة الماسة لخبراء هذا المجال لاسيما في هذه الظروف الراهنة وما مرت به البلاد في العقد الأخير.