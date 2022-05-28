اللواء 444 قتال: تحرير 11 من المخطوفين الأجانب ومصادرة 6 شاحنات لتهريب الوقود

أعلن اللواء 444 قتال ، عن قيامه بعملية أمنية واسعة في مدينة نسمة، استهدفت عصابات الهجرة غير القانونية ومهربي الوقود والأسلحة شملت نحو 12 موقعاً في المدينة.

وأفاد اللواء في منشور له ، أن العملية أسفرت عن تحرير 11 من المخطوفين الأجانب، الذين كانواْ يتعرّضون للتّعذيب، وتُطالب العصابة من أهاليهم دفع فدية ماليّة مقابل إطلاق سراحهم، بالإضافة للقبض على 8 من المشتبه بهم.

كما أضاف اللواء عن تمكن عناصره من مصادرة 6 شاحنات، تستخدم لتهريب الوقود وكميّات كبيرة من الأسلحة والذخائر والآليات العسكريّة