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اللواء 444 قتال: تحرير 11 من المخطوفين الأجانب ومصادرة 6 شاحنات لتهريب الوقود

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن اللواء 444 قتال ، عن قيامه بعملية أمنية واسعة في مدينة نسمة، استهدفت عصابات الهجرة غير القانونية ومهربي الوقود والأسلحة شملت نحو 12 موقعاً في المدينة.

وأفاد اللواء في منشور له ، أن العملية أسفرت عن تحرير 11 من المخطوفين الأجانب، الذين كانواْ يتعرّضون للتّعذيب، وتُطالب العصابة من أهاليهم دفع فدية ماليّة مقابل إطلاق سراحهم، بالإضافة للقبض على 8 من المشتبه بهم.

كما أضاف اللواء عن تمكن عناصره من مصادرة 6 شاحنات، تستخدم لتهريب الوقود وكميّات كبيرة من الأسلحة والذخائر والآليات العسكريّة

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اللواء 444 قتال

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صحيفة الساعة 24

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