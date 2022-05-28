دغيم: «حديث السايح» عن إجراء الانتخابات «مثير للسخرية»

قال زياد دغيم، عضو مجلس النواب، إن تصريحات رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح بشأن استعدادهم لإجراء الانتخابات، مثيرة للسخرية واستهزاء بذاكرة وعقل الشعب الليبي.

وأضاف دغيم، في تصريحات صحفية، أن الخطير في الأمر هو أن الإعلان الدستوري مجمد عمليا في ظل إغلاق الدائرة الدستورية المختصة بنصوصه ومدى تنفيذها والالتزام بها من قبل السلطات الأخرى.

ولفت دغيم، إلى إنه يكرر للمرة الخامسة اعتقاده باستحالة إجراء انتخابات في وجود السايح الذي أفشل 5 فرص بالخصوص منذ عام 2014 وقرار انتخاب الرئيس وختامها لغز القوة القاهرة، بحسب قوله.

وشدد على أن السايح منتحل لصفة رئيس المفوضية وفق حكم القضاء بمصراتة الذي أبطل تعيينه هو ومجلس المفوضية “الناقص” وأوجب إعادة تشكيله.

وتابع دغيم:” إنه يتوقع انتقال ما وصفها بـ”عدوى عدم التقيد بالإعلان الدستوري” واعتماد مؤسسة بديلة عن المفوضية لإجراء الانتخابات في ظل إغلاق الدائرة الدستورية”.

وكان السايح، قال في وقت سابق، أن المفوضية تراقب باهتمام بالغ التطورات السياسية التي تدور حول إجراء الانتخابات في القريب العاجل، تفضي إلى انتقال سلمي بعد اتفاق الجميع على رفض خيار الحرب وأن الفيصل هو الاحتكام إلى الشعب”، بحسب تعبيره.

وقال «السايح» في كلمة له بمناسبة ذكرى تأسيس وحدة دعم المرأة، إن “المفوضية جاهزة لتنفيذ أي عملية انتخابية تتفق عليها الأطراف السياسية”.