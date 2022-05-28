الصور يصدر قرار بتشكيل الغرفة الأمنية المشتركة لضبط واحضار المتهمين والمطلوبين للعدالة

ليبيا – وجه المستشار النائب العام الصديق الصور وكلائه بالعمل على التواصل مع قادة هيئة الشرطة، لغرض اصدار قرار بتشكيل غرفة أمنية، تتولى مهمة تنفيذ أوامر الضبط والإحضار الصادرة عن سلطة التحقيق في نطاق دائرة اختصاص مديرية أمن طرابلس؛ تحت إشراف ومتابعة مكتب النائب العام.

النائب العام أصدر قرارًا بتشكيل الغرفة الأمنية المشتركة ضمت: رئيس جهاز البحث الجنائي، وقادة دوريات، وقوة العمليات الخاصة،وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ووحدة المهام الخاصة، والإدارة العامة للدعم المركزي، وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية،لوضع المخطط العملي الرامي إلى ضبط واحضار المتهمين الغائبين، واستيفاء إجراءات الاستدلال حول الجرائم، وعرضها على النيابة العامة، وفق الجدول الزمني المحدد في ألية تنفيذ المخطط.

وعقد الصور يوم الثلاثاء الماضي اجتماعًا مع المحامي العام بدائرة محكمة استئناف طرابلس، ورئيس نيابة شمال طرابلس الابتدائية، ومدير أمن طرابلس، ورئيس وأعضاء الغرفة الأمنية المشتركة، وعدد من أعضاء النيابة المنسبين إلى قسم التفتيش على الجهات الضبطية وترشيدها بمكتب النائب العام.

واستهلَّ المستشار حديثه بالإشارة إلى تنامي عدد البلاغات والشكاوى المقدمة من ضحايا الأفعال المجرمة إلى الجهات الضبطية دون أن يقابلها فعالية في تنفيذ إجراء ضبط وإحضار مرتكبيها؛ مع غياب جودة استيفاء الإجراءات التي تلزم للتحقيق ورفع الدعوى الجنائية عن البلاغات والشكاوى المقدمة إلى الجهات الضبطية.

وأضاف بقوله؛ إن تدني نسبة انجاز الإجراءات الأولية، وتنفيذ الأوامر التي ابتنت عليها، من أظهر نتائج إجراء التقييم القضائي لأعمال مأموري الضبط القضائي خلال الربع الأول من هذا العام؛ نتيجة غياب منهج عمل يحد من حالة ركود النشاط الضبطي؛ ويرفع من نسبة إنجاز الإجراءات التي لم تتجاوز ما نسبته (50%).

وتابع بقوله: إن ضرورة ضمان رد الفعل الجنائي؛ ورفع قدرة رجال الضبط القضائي العاملين في مراكز الشرطة؛ والأجهزة الضبطية على إنفاذ القانون؛ اقتضت من النيابة العامة طلب تشكيل غرفة أمنية، تتولى مهمة إنجاز الإجراءات؛ فبادر مجلس الوزراء إلى اتخاد الإجراءات المالية والإدارية اللازمة لتوفير الإمكانيات التي من شأنها ضمان تحقق غرض الغرفة؛ وانتهى عقب استعراضه لمدونة دليل التفتيش على أعمال الجهات الضبطية إلى تأكيد شروع النيابة العامة في متابعة الإجراءات المتخذة من قبلهم بشكل دوري؛ وحثهم على بدل المزيد من الجهد في مجال تسيد القانون.

وإنفاذًا لتعليمات المستشار النائب العام، باشر أعضاء هيئة الشرطة العاملين في المراكز الواقعة ضمن دائرة اختصاص مديرية أمن طرابلس؛ وعناصر مكتب البحث الجنائي – طرابلس، ووحدة التوثيق والمعلومات، وجهاز المباحث الجنائية، وجهاز دعم الاستقرار، وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، وجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة، والإدارة العامة للدعم المركزي، وقوة العمليات الخاصة، وقوة دعم المديريات تنفيذ الأوامر الصادرة عن النيابة العامة؛ فترتب عن ممارسة المهام المسندة إلى الغرفة خلال الساعات الماضية، ضبط وإحضار عدد 89 متهمًا، من المتهمين بارتكاب جرائم القتل والحرابة والخطف والسرقة والتهديد باستعمال السلاح، في دائرة اختصاص مديرية أمن طرابلس.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن تشكيل هذه القوة يأتي في إطار مواجهة ظاهرة الجريمة؛ وضمان تنفيذ أوامر النيابة العامة القاضية بضبط وإحضار المطلوبين على ذمة التحقيقات الجنائية المجراة بمعرفتها، وتعزيز جودة الإجراءات التي تعتمد عليها العدالة في تتبع الحقيقة.