المنفي والجرندي يبحثان العلاقات الثنائية بين تونس وليبيا | أخبار ليبيا 24

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بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أمس الجمعة مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين عثمان الجرندي سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدي .

وبحسب صفحة الرئاسي على الفيسبوك فقد جاء اللقاء على هامش مشاركة المنفي. في أعمال القمة الاستثنائية الخامسة عشر لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات. الإفريقية.

في حين بحث اللقاء أيضا خطط تنسيق مواقف البلدين في مداولات القمتين.

كما بحث اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين وسُبل تطويرها ودعمها. بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وفي سياق متصل شارك رئيس المجلس الرئاسي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد الإفريقي، محمد المنفي، أمس الجمعة، في انطلاق أعمال القمة الاستثنائية الخامسة عشرة، لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، المنعقدة في غينيا الاستوائية، والمخصصة لمناقشة الوضع الإنساني في إفريقيا.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، ستعقد اليوم السبت، القمة الاستثنائية السادسة عشر، لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية.. حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في إفريقيا.

وكان قد وصل المنفي الخميس إلى مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية.. للمشاركة في القمتين الاستثنائيتين لمجلس رؤساء الدول والحكومات الإفريقية.

وكان في استقبال المنفي، رئيس وزراء جمهورية غينيا الاستوائية فرانسيسكو باسكوال أوباما.

وكان المنفي قد إلتقى أمس الجمعة، بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وذلك على هامش أعمال القمة لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، والمصالحة الوطنية الشاملة، وملف الانتخابات، إلى جانب استعراض عدد من القضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين.