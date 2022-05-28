مدير منفذ غات البري: نتوقع إعادة فتح معبر “إيسين” الحدودي مع الجزائر نهاية شهر يوينو المقبل

ليبيا – توقع مدير عام منفذ غات البري (إيسين) التواتي أحمدون إعادة فتح المعبر الحدودي مع الجزائر نهاية شهر يوينو المقبل.

أحمدون وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء قال :”سنتواصل مع وزارتي الداخلية والمواصلات لإصدار قرار رسمي بإعادة فتح المنفذ من الجانب الليبي”.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية استلمت موادها التشغيلية ووفرت لها الإمكانات اللجوستية استعداداً لفتح المعبر.

أحمدون ختم :”تجاوزت أعمال صيانة المرافق الخدمية بالمعبر نسبة 50% مع استمرار تنفيذ المتبقي منها”.

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