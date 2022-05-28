ليبيا الان

مدير منفذ غات البري: نتوقع إعادة فتح معبر “إيسين” الحدودي مع الجزائر نهاية شهر يوينو المقبل

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – توقع مدير عام منفذ غات البري (إيسين) التواتي أحمدون إعادة فتح المعبر الحدودي مع الجزائر نهاية شهر يوينو المقبل.

أحمدون وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء قال :”سنتواصل مع وزارتي الداخلية والمواصلات لإصدار قرار رسمي بإعادة فتح المنفذ من الجانب الليبي”.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية استلمت موادها التشغيلية ووفرت لها الإمكانات اللجوستية استعداداً لفتح المعبر.

أحمدون ختم :”تجاوزت أعمال صيانة المرافق الخدمية بالمعبر نسبة 50% مع استمرار تنفيذ المتبقي منها”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك