النعّاس: جويلي صاحب مليشيا قاتلت ضد ثوار 17 فبراير وعاثت في طرابلس فساداً

أعرب محمد النعاس، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن العسكري، عن اندهاشه من استعراض أسامة جويلي لقواته في طرابلس رغم إقالته من وزير دفاع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

قال النعاس: “رأس السلطة التنفيذية ووزير الدفاع يصدر قرارا بإعفاء مدير إدارة الإستخبارات العسكرية من منصبه، فيرد عليه الأخير باستعراض ميليشيا عسكرية زنتانية تابعة له، وهو ضابط كان برتبة نقيب تولاه رئيس السلطة التنفيذية السابق فائز السراج بالرعاية ورقاه إلى رتبة لواء دفعة واحدة وعينه آمرا للمنطقة العسكرية الغربية” في إشارة إلى أسامة جويلي.

وأضاف محمد النعاس في تدوينة بفيسبوك قائلًا أن “هذا الضابط نفسه كان صاحب ميليشيا قاتلت ضد ثوار 17 فبراير أثناء حرب فجر ليبيا وعاثت فى طرابلس فسادا وكانت قاعدتها الرئيسية فى الزنتان، فليبيا بلد العجائب حقاً” وفق تعبيره.