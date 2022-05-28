الأرصاد: أجواء معتدلة على شمال غرب ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء معتدلة على أغلب مناطق الشمال الغربي؛ إذ تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على المناطق الساحلية بين 25 و29 درجة مئوية، وعلى الدواخل بين 30 و36 درجة مئوية.

بينما تكون مرتفعة على بقية المناطق وتتراوح بين 36 و42 درجة مئوية، ويشمل الاعتدال في درجات الحرارة يوم غد أغلب مناطق الشمال الشرقي.

ومن المتوقع أن تتأثر المناطق الغربية بدايةً من يوم الإثنين بكتلة هوائية ساخنة تتسبب في ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، بحيث تكون الأجواء صيفية.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الإثنين إلى شرقية فجنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 30 و35 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا من يوم الإثنين.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا خاصةً على الخليج وسهل بنغازي، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول تدريجيًا من مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 36 و42 درجة مئوية، وتسجل إنخفاضا تدريجيا بداية من مساء اليوم.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على أغلب المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا من يوم الإثنين.