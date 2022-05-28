بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 28 مايو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 28 مايو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تكون الأجواء معتدلة على مناطق الشمال الغربي تشمل يوم الغد مناطق الشمال الشرقي بينما تبقى درجات الحرارةمرتفعة على بقية المناطق .

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تتحول يوم الإثنين إلى شرقية فجنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(25-28)مْ على المناطق الساحلية , و مابين (30-35)مْ على الدواخل ، وتسجل إرتفاع تدريجي من يوم الإثنين.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصةً على الخليج وسهل بنغازي مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (36-42)مْ, وتسجل إنخفاض تدريجي بداية من مساء اليوم.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على أغلب المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-40)مْ وتسجل إرتفاع من يوم الإثنين.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-41)مْ ، وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:07)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:00).