ليبي وخياط بنغلاديشي وراء العثور على 120 مهاجر على شواطئ بنغازي

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تمكنت قوة أمنية مكونة من رئيس وأعضاء تحريات وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية من ضبط شبكة تمتهن الهجرة غير الشرعية يترأسها شخصين أحدهما ليبي والأخر بنغلاديشي ويعمل كخياط وذلك بعد العثور على 120 مهاجر على شواطئ بنغازي.

وأكد المكتب الإعلامي التابع لوكيل وزارة الداخلية فرج قعيم انطلاق قوة مكلفة بعد تلقي بلاغ من غُرفة الطوارئ بنغازي مهمتها ضبط كامل أفراد الشبكة التي تمتهن تهريب المهاجرين.

وتابع أن القوة التي كان يترائسها رئيس وأعضاء تحريات وزارة الداخلية وجدت أن غالب المهاجرين. من جنسيات بنغلاديشية وباكستانية وكانوا يستعدون لمغادرة البلاد.

ونوه المكتب إلى استكمال عمليات جمع المعلومات والإستدلالات الكافية لضبطهم. والتعامل معاهم وفقاً للقوانين الدولية فيما يخص ظاهرة الهجرة.

وأشار إلى أن عمليات الإستجواب المبدئي معهم لازالت جارية وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية. حيالهم وفقًا للقانون الليبي .