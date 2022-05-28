الصغير: لواء 444 فرحانين ببوطي بنزينة في نسمة وجنبهم في الزاوية وزوارة يهربوا بالبواخر

قلل وكيل وزارة الخارجية الأسبق ” حسن الصغير، من إعلان لواء 444 ضبط صهريج كبير من الوقود قبل تهريبه في إحدى القرى الصحراوية في الوقت الذي يتم فيه تهريب سفن كبيرة وجرفات في مدينة زوارة والزاوية.

وقال «الصغير»، في منشور له عبر فيسبوك، ساخرا، «الوهميين ال444 فرحانين ببوطي بنزينة في نسمة وجنبهم الزاوية وزوارة يهربوا بالبواخر والجرافات».

واضاف «مدينة نسمة قرية صحراوية معزولة انسدت سبل العيش الكريم على بعض أبنائها فامتهن التهريب»، لافتا بالقول «تهريب الوقود جريمة اقتصادية لا شك ولا مجال للدفاع عنها أو عن مرتكبيها لكنها انعكاس لظاهرة أكبر ونتيجة طبيعية لغياب سبل العيش الكريم».