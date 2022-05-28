مجلس الأمن القومي التركي يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا

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أكد مجلس الأمن القومي التركي في بيان صادر عنه الخميس ونقلته وكالة الأناضول التركيى على أهمية الحفاظ على الاستقرار الذي تحقق في ليبيا والحفاظ على وحدة أراضيها، وتجنب الخطوات التي تؤدي إلى نزاعات جديدة.

وشدد المجلس على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في جميع أنحاء ليبيا على أساس التوافق الوطني بما يتماشى مع تطلعات الشعب.

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أمس الجمعة، وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في مدينة إسطنبول التركية.

وناقش الطرفان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها ودعمها.

كما تمت مناقشة أوضاع الجالية الليبية والزوار الليبيين في تركيا، وسبل توفير أفضل الخدمات لهم.

وخاصة فيما يتعلق بالإقامة وتسهيل منحها وتجديدها بما يتوافق مع القوانين التركية.

وفي سياق ليس ببعيد أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على ضرورة رسم مسار توافقي يفضي لانتخابات في ليبيا .

وقال غوتيريش إن رسم مسار واضح وتوافقي يفضي لإجراء انتخابات في ليبيا أصبح ضرورة سياسية أكثر من أي وقت مضى. مشددا على ضرورة الامتناع عن أي إجراءات انفرادية يمكن أن تعمق الانقسامات القائمة. وتهدد التقدم الذي تحقق باتجاه الاستقرار والوحدة خلال العامين الماضيين.

ودعا في تقريره حول عمل البعثة ضمن جلسة مجلس الأمن، مجلسي النواب والدولة الإخواني إلى ضرورة التحلي بروح التعاون. التي ظهرت بينهما والعمل على الاتفاق سريعا على مسار الانتخابات الوطنية. مشددا على ضرورة تجنب الاستقطاب السياسي الذي لن يؤدي إلا لتأخير الانتخابات وتعمق الفجوة بين الطبقة السياسية والشعب.