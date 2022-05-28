شلقم: حروب ليبيا والعراق وسوريا تؤكد أن العرب لا دور لهم على سطح الأرض

هاجم عبد الرحمن شلقم وزير الخارجية الأسبق، الشعوب العربية وقال إنها لا تحظى بأي تأثير أو دور على سطح كوكب الأرض.

كتب شلقم على فيسبوك قائلًا: “عاشت المنطقة العربية حروبا عشرات السنين من العراق إلى ليبيا وسوريا واليمن والسودان ولبنان والصومال، كل تلك الحروب الطويلة لم يكن لها تأثير على حياة شعوب العالم”.

وواصل شلقم: “ثلاثة أشهر فقط، حرب بين روسيا وأوكرانيا، هزت بطون العالم وأثرت على غذائه وعملته وبورصاته وأسعار مختلف البضائع وعمَّ الخوف من القادم .. ماذا يعني ذلك؟.. أن العرب لا تأثير لهم في الدنيا، ولادور لهم على سطح الأرض” وفق تعبيره.