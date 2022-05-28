الأمم المتحدة تعلن آخر إحصاءات أعداد النازحين في ليبيا

قالت الأمم المتحدة إن إعداد النازحين في ليبيا انخفضت إلى 168 ألفًا بحلول 31 يناير الماضي مقابل 179 ألف شخص في نوفمبر الماضي، بفارق 11 ألف نازح.

وكشف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حول بعثة المنظمة للدعم في ليبيا، «تباطؤ وتيرة العودة بسـبب عقبات الافتقار إلى السكن، ومحدودية الخدمات الأسـاسـية، والمخاوف المتعلقة بالأمن الشخصي والتماسك الاجتماعي»، مضيفًا «ظل النازحون داخليًا معرضين لخطر النزوح المتكرر».

إخلاء نازحي تاورغاء

وحسب التقرير الذي طُرح في جدول أعمال جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا أول من أمس الخميس، «جرى إخلاء نحو 2000 شخص من مخيمين يأويان نازحين من تاورغاء في طرابلس بناء على تعليمات أصدرها النائب العام في 6 مارس، وعلى إخطار نهائي مؤرخ 2 مايو، دون توفير دعم أو سكن بديل لهم».

وأردف غوتيريس «أفيد أن هذه هي المرة الرابعة التي نزحت فيها بعض الأسـر في غضون خمس سنوات».

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وتقول مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن أعداد النازحين قسرًا ارتفع على مستوى العالم إلى أكثر من 100 مليون نازح لأول مرة.