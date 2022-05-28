النيابة العامة المصرية تختتم دورتها التدريبية لأعضاء هيئة النيابة في ليبيا | أخبار ليبيا 24

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اختتم الأربعاء الماضي الدورة التدريبية التي أستهدف 22 متدرباً ومتدربة من أعضاء هيئة النيابة في ليبيا التي نضمها مركز البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة المصرية.

واوضح مكتب النائب العام في منشور له عبر صفحته بالفيسبوك أن مفردات الدورة التدريبية شملت المقتضيات التجريمية المشمولة بالصكوك الأممية والإقليمية لمكافحة الجريمة المنظمة وبرتوكولاتها.

في حين شملت والإطار القانوني الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وقمع تمويله ومفهوم حقوق الإنسان في سياق العدالة والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بها.

في حين تم التدريب على كيفية التحقيق في الجرائم المشمولة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمفردات المرتبطة بها.

وعلى هامش الاختتام إلتقى النائب العام لجمهورية مصر العربية حمادة الصاوي مع أعضاء. النيابة العامة مشيرا للقائه السابق مع النائب العام الصديق الصور والتوافق على. الاستجابة لمقتضيات العمل المشترك بمستوياته كافة وتقاسم الخبرة مع النيابة. العامة الليبية في مجال التدريب.

كما عبر المستشار النائب العام لجمهورية مصر العربية شرف الولاية المسندة إلى السادة. أعضاء النيابة بحسبانهم يمثلون الهيئة الاجتماعية والأهمية التي تكتسيها أعمالهم. في الوقت الراهن وما تتطلبه من مواظبة ومداومة على تحصيل المعارف.

واوضح المكتب على صفحته بالفيسبوك أن ذلك يأتي في إطار السياسات المتعلقة. بتقاسم. الخبرة وتعزيز التعاون بين النيابتين العامتين الليبية والمصرية في مجال. تعزيز. قدرة وكفاءة العنصر البشري.

فضلا عن خلق منظومة قضائية قادرة على تحقيق عدالة ناجزة وفق المعايير الوطنية والدولية.