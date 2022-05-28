الارصاد: كتلة هوائية ساخنة ترفع درجات الحرارة على هذه المناطق..وهذا موعدها !

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 28/ 05 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تكون معتدلة على أغلب مناطق الشمال الغربي حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على المناطق الساحلية مابين ( 25 – 29 ) مْ ، على الدواخل مابين ( 30 – 36 ) مْ ، بينما تكون مرتفعة على بقية المناطق وتتراوح مابين ( 36 – 42 ) مْ ، ويشمل الإعتدال في درجات الحرارة يوم الغد أغلب مناطق الشمال الشرقي.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتأثر المناطق الغربية بدايةً من يوم الإثنين بكتلة هوائية ساخنة تسبب في إرتفاع تدريجي في درجات الحرارة بحيث تكون الأجواء صيفية.

واشارت الارصاد في تقرير سابق نشرته مساء امس إلى أن رقعة الكتلة الهوائية المعتدلة تتسع لتشمل باقى المناطق الغربية والوسطي خلال الساعات القادمة غير أن المنطقة الشرقية تزداد درجات الحرارة ارتفاعا اليوم السبت على كل المناطق حتي الجبلية منها لتنخفض تدريجيا يوم الاحد القادم . والله اعـــلم.