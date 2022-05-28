مدمن مخدرات يعتدي على والديه بقنبلة بمنطقة الكويفية

ألقى مركز شرطة الكويفية القبض على شخص، بتهمة الاعتداء على والديه بقنبلة يدوية داخل منزلهم ما أدى إلى إصابة والده في قدمه.

وتلقى مركز شرطة الكويفية، بلاغا من «المواطن ف.ع.أ» يشكو ابنه «ع.ف.ع» من تكرار الاعتداء عليه وعلى والدته وإثارة المشاكل بالمنزل بمنطقة الكويفية.

وأفاد الأب، بأن ابنه من مُتعاطي المواد المخدرة وحبوب الهلوسة وقام برمي قنبلة يدوية وهو بحالة غير طبيعية مما أدى لاصابة المشكو فيه برجليه.

وانتقل رئيس مركز شرطة الكويفية مقدم طارق نجم رفقة أعضاء التحريات إلى منزل الشاكي بمنطقة الكويفية وضبط الشخص المطلوب وعند تفتيشه احترازيا تم العثور معه على شريط من الحبوب المهلوسة نوع ترامادول وقطعة صغيرة الحجم بنية اللون يشتبه بأن تكون مخدر الحشيش وكان بحالة غير طبيعية كما أنه مصاب برجليه أثر تفجيره للقنبلة اليدوية وتم الانتقال به إلى المركز.

وبالاستدلال معه حين عودته لرشده أفاد بتعاطيه للمخدرات وحبوب الهلوسة وأفاد بقيامه بتفجير قنبلة يدوية داخل منزلهم كونه كان في حالة غير طبيعية واعترف بضربه لوالدته وإثارة المشاكل بالمنزل.

واتخذت مركز شرطة الكويفية كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.