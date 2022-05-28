مكافحة الأمراض: متوسط عدد الإصابات بكورونا خلال أسبوع بلغ خمس حالات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في التقرير الاسبوعي لفيروس كورونا أن متوسط عدد الحالات المصابة بكورونا في ليبيا بلغ خمس حالات.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن المركز تسلم عدد (1.646) عينة جرى فحصها بتقنية Real Time PCR وبذلك فإن متوسط عدد العينات (274) عينة ومتوسط عدد الحالات الموجبة (05) حالة ومتوسط عدد الحالات المتعافية (04) حالات ومتوسط عدد الوفيات (00) حالة ونسبة الحالات الموجبة 1.8 %

وأشار المركز إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا بلغ 502,016 حالة منها الحالات النشطة: 66 حالة والمتعافين: 495,520 حالة والوفيات: 6,430 حالة.