الأرصاد تحذر من رياح شمالية غربية على الساحل الليبي

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة مساء اليوم على ساحل رأس لانوف تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس إجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
• الرياح شمالية شرقية على ساحل زوارة وطرابلس، يتحول إلى جنوبية غربية وشمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل، سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة.
• السماء قليلة السحب.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب مساء اليوم على ساحل رأس لانوف.
•ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر، يصل اليوم إلى 1.75 متر على ساحل رأس لانوف
• الرياح شمالية غربية على ساحل رأس لانوف والخليج وقبلي إلى بحري على بنغازي، وشمالية شرقية الى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل، سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة، تصل اليوم إلى 25 عقدة على ساحل رأس لانوف.
• درجة حرارة سطح البحر بين 20 و22 درجة مئوية.
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