بسبب هذه الكلمات.. داعش يغتال الفنان أحمد بحور في صبراته | أخبار ليبيا 24

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نعت عدد من صفحات التواصل الإجتماعي وفاة الفنان أحمد بحور في مدينة صبراته عقب عملية إغتيال تعرض لها أمام منزله بالمدينة في ساعات الصباح الأولى.

وأفاد عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن الفنان أحمد بحور عثر عليه وقد فارق الحياة داخل سيارته بسبب عيار ناري.

وأكد النشطاء عبر منشوراتهم وتعليقاتهم على وفاة الفنان أن السبب يرجع إلى دعمه المعلن للجيش الليبي.

وكان الفنان أحمد بحور قد تغنى في عمل غنائي أشاد فيه بدور الجيش الليبي في تحرير مدينة صبراته من تنظيم داعش الإرهابي.

وأشار بالفعل عدد من النشطاء ورفقاء الفنان في مدينة صبراته عبر منشوراتهم بأصابع الإتهام للمجموعات الإرهابية المتمثلة في تنظيم داعش والتي عاودت السيطرة على المدينة وأنها وراء إغتيال الفنان أحمد بحور.

هذا وتقول كلمات الأغنية التي يعقتد أنها وراء إغتيال الفنان أحمد بحور

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