القبض على متهم بتهريب خمور

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، ضبط شخص متلبسًا بحيازة جالونات سعة عشرين لترًا مملوءة بخمور محلية الصنع على متن سيارته التي كان يقودها متجهًا الى طرابلس.

وقالت المديرية إن «إحدى الدوريات التابعة لمكتب مكافحة التهريب بمدينة صبراتة التابع لمصلحة الجمارك ضبطت المتهم وهو ليبي الجنسية بحوزته خمور من نوع «بوخه».

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وجرت إحالة المقبوض عليه والمضبوطات بحوزته إلى قسم البحث الجنائي لإتمام الإجراءات والتحقيق بالواقعة، حسب البيان.